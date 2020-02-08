Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı
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Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafları ziyaret etmesi Ticaret Bakanı Pekcan'ın Malatya Esnaf Odası'nda düzenlenen toplantıya katılması MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da esnafları ziyaret etti ve Esnaf Odasında toplantıya katıldı.

08.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:53
Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı

Ticaret Bakanı 'ın esnafları ziyaret etmesi

Ticaret Bakanı Pekcan'ın Esnaf Odası'nda düzenlenen toplantıya katılması MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da esnafları ziyaret etti ve Esnaf Odasında toplantıya katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı
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