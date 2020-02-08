Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafları ziyaret etmesi Ticaret Bakanı Pekcan'ın Malatya Esnaf Odası'nda düzenlenen toplantıya katılması MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da esnafları ziyaret etti ve Esnaf Odasında toplantıya katıldı.
08.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:53
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafları ziyaret etmesi
Ticaret Bakanı Pekcan'ın Malatya Esnaf Odası'nda düzenlenen toplantıya katılması MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da esnafları ziyaret etti ve Esnaf Odasında toplantıya katıldı.
Kaynak: AA