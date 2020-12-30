Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek başvuruları bugün başlıyor" (1)
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek başvuruları bugün başlıyor" (1)

30.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:42
Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvuruları konusunda, "Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvuruları konusunda, "Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek." dedi.

Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarın nereye gideceklerine ilişkin planları hayata geçirirken değerlerini, geleneklerini ve nereden geldiklerini akıllarından çıkarmadıklarını söyledi.

Küçük olmadan büyük, esnaf olmadan küresel marka olunamayacağını vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık'taki kabine toplatısında verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını, geçen hafta yaptığım açıklamada, ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Ancak Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek. Bununla ilgili bilgilendirmeyi de web sitemizde yapıyor olacağız."

Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'na başvurular da bugün başlıyor

Ruhsar Pekcan, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi görecek Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile girişimcilik ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye'den yeni "unicorn"lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi.

Yarışmanın bugün itibarıyla başvurulara açılacağını ve adayların 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabileceğini aktaran Pekcan, "Yarışmamızda birincimize 100 bin TL ile Silikon Vadisi'ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL, üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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