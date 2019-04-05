Ticaret Bakanı Pekcan: "Ekonomide Çok Önemli Adımlar Atılacak"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, seçim sürecinin sonlanmasıyla tek odak noktanın ekonomi olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki dönemde ekonomide çok önemli adımların atılacağını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada ekonomide yakın dönemde önemli adımların atılacağını kaydetti. Pekcan, iş dünyası ile devletin gücünü birleştirerek daha etkin ve başarılı sonuçlar alınacağını vurguladı.

Bakan Pekcan, "Göreve geldiğim günden itibaren bu istişare toplantılarını yapıyoruz. İş dünyasının hemen hemen tamamını temsil eden başkanlarımızla projelerimizi değerlendiriyoruz, sorunlarımızı masaya yatırıyoruz ve geleceğimizi planlıyoruz. Yeni pazarlar ve hedef ülkelerle ilgili stratejilerimizi oluştururken de kurduğumuz ortak çalışma gruplarıyla beraber yol haritaları oluşturuyoruz" dedi.

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla artık 4.5 yıl Türkiye'nin odak noktasının ekonomi olacağını söyleyen Bakan Pekcan, "Çok şükür seçim sürecini tamamladık, seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve ekonomi dünyamız için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bundan böyle Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği üzere odak noktamız ekonomidir ve önümüzdeki 4.5 yılda gündemimizde projelerimize ve ekonomiye odaklanacağımız bir dönem var. Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız kısa ve orta vadeli atılacak yeni ekonomik reform adımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Kısaca önümüzdeki dönem bizim için ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak" ifadelerini kullandı.

Bu toplantılar ile iş dünyasının görüş ve önerilerini aldıklarını kaydeden Bakan Pekcan, "Bu kısa dönemde yaklaşık 30 bin esnaf ve sanatkarlarımızla, 6 bin sanayi ve ticaret odası temsilcilerimizle bir araya geldik. TİM ile de her ay bir araya geliyoruz. Bu süreçte de kendilerini birebir dinleyip sorunlarına çözüm ürettik. Elbette ki talep ve sorunların hepsi bizim bakanlığımızla ilgili değil, diğer bakanlıklara da bu talepleri iletiyoruz. İş dünyasından gelen taleplerin koordinasyonunu yapıp hepsine yazılı geri dönüş yapıyoruz. İş dünyasıyla devletin gücünü birleştirerek Allah'ın izniyle daha etkin ve başarılı sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA