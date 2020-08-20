Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla...
Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz.
20.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:24
Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA