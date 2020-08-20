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Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla...

Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan:
20.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:24

Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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