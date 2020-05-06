Ticaret Bakanı Pekcan'dan yerel para birimiyle ticaret çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ticaret Bakanı Pekcan'dan yerel para birimiyle ticaret çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan'dan yerel para birimiyle ticaret çağrısı
06.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:44

Ticaret Bakanı Pekcan'dan yerel para birimiyle ticaret çağrısı "Kovid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçmiş olacağız" "Aramızdaki ticaret hacmini daha...

Ticaret Bakanı Pekcan'dan yerel para birimiyle ticaret çağrısı

"Kovid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçmiş olacağız"

"Aramızdaki ticaret hacmini daha hızlı artırabileceğimize inanıyorum, Bu kapsamda Türk Konseyi üyesi ülkeleri arasında ticarette yerel para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ile ekonomik bağlar çok daha güçlendirilmiş olacaktır"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Konseyi üyesi ülkelere ticarette yerel para birimlerinin kullanılması çağrısında bulunarak, "Kovid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçmiş olacağız. Aramızdaki ticaret hacmini daha hızlı artırabileceğimize inanıyorum ticarette yerel para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ile ekonomik bağlar çok daha güçlendirilmiş olacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkelerin ekonomi, ticaret ve gümrük bakanlarıyla video-konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bakanlık binasında gerçekleşen toplantıda Türk Konseyine üye ülkelerin iş birliği içinde olmaları çağrısında bulunan Bakan Pekcan, Kovid -19 nedeniyle tüm dünya ekonomisinin bir değişim içinde olduğunu belirtti.

Temassız Ticaret bu süreçte büyük önem taşıdığını bildiren Bakan Pekcan, Türkiye'nin virüs önlemleri kapsamında aldığı tedbirlere ilişkin bilgiler verdi. Sürecin başında sınırların çoğunun kapatıldığını bildiren Bakan Pekcan, ticaretin insan teması olmadan devam ettirildiğini kaydetti. Temassız ticarette tüm önlemlerin alındığını ifade eden Pekcan,En büyük ticaret ortaklarımızdan olan Irak'la ticaretimizi 1 Mart 2020'den itibaren; gümrük kapıları arasındaki tampon bölgede şoför değişimi, dorse değişimi ve konteyner değişimi, gibi 3 farklı yöntemle "temassız" olarak gerçekleştirmeye başladık" diye konuştu.

Kovid-19 salgınının küresel ekonomi ve ticarete büyük zarar verdiğini belirten Bakan Pekcan," IMF, Nisan ayında açıkladığı raporda, 2020 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3 olarak açıklamıştır.Dünya Ticaret Örgütü de küresel ekonominin 2020 yılında, iyimser senaryoda yüzde 2,5; kötümser senaryoda ise - yüzde 8,8 küçüleceğini öngörmektedir. Yine Dünya Ticaret Örgütü'ne göre 2020'de küresel ticaret hacmi iyimser senaryoda yüzde 12,9; kötümser senaryoda yüzde 31,9 düşecektir.İyimser tahminlerde bile dünya ekonomisinin ciddi oranda daralması beklenirken, Türk Konseyi üyeleri olarak bu dönemi en az hasarla atlatmak için elimizden geleni yapmalı ve bu süreçteki işbirliğimizi daha da artırmalıyız" dedi.

"Türk Konseyi Ticareti Kolaylaştırma Strateji Belgesi ne bugüne kadar tatmin edici bir yanıt alınmadığını dile getiren Bakan Pekcan,"Strateji Belgesinde, bugünkü görüşmemizde de değindiğimiz ve ticareti kolaylaştıracak olan gümrük prosedürlerinin azaltılması, mevzuatta ve ücretlerde şeffaflığın sağlanması, taşımacılığın serbestleştirilmesi ve gümrük idareleri arasında işbirliği olmak üzere 5 ana hedef belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşılması için atılması gereken 28 adım tespit edilmiştir. Ayrıca Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesinin kurulması suretiyle kurumsal bir alt yapı da üye ülkelere teklif edilmiştir.Bu Strateji Belge'nin Türk Konseyi Sekretaryası için Eylem Planı hazırlamada yol gösterici nitelikte olduğunu düşünüyorum. Ticaretin önündeki engelleri tespit eden ve bu engellerin kaldırılmasına ilişkin somut önerileri içeren bu Eylem Planının üye ülkeler tarafından değerlendirilerek kabul edilmesi Kovid-19 salgını sonrası dönemde Türk Konseyinin gücüne güç katacaktır" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan yerel para birimiyle ticaret çağrısı

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Haber
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Haber
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni Haber
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haber
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
'Yeni vaka sayısında artış oldu' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Sokak hayvanlarını aşılamak isteyen veteriner, darbedildi
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Türkan Şoray Safiye Soyman Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Nenad Bjelica Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ticaret Bakanı Pekcan'dan yerel para birimiyle ticaret çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 20:12:59. #1.14#
title