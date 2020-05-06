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Ticaret Bakanı Pekcan'dan yerel para birimiyle ticaret çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan'dan yerel para birimiyle ticaret çağrısı
06.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:38

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Konseyi üyesi ülkelere ticarette yerel para birimlerinin kullanılması çağrısında bulunarak, "Covid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Konseyi üyesi ülkelere ticarette yerel para birimlerinin kullanılması çağrısında bulunarak, "Covid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçmiş olacağız. Aramızdaki ticaret hacmini daha hızlı artırabileceğimize inanıyorum ticarette yerel para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ile ekonomik bağlar çok daha güçlendirilmiş olacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkelerin ekonomi, ticaret ve gümrük bakanlarıyla video-konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bakanlık binasında gerçekleşen toplantıda Türk Konseyine üye ülkelerin iş birliği içinde olmaları çağrısında bulunan Bakan Pekcan, Covid -19 nedeniyle tüm dünya ekonomisinin bir değişim içinde olduğunu belirtti.

Temassız ticaretin bu süreçte büyük önem taşıdığını bildiren Bakan Pekcan, Türkiye'nin virüs önlemleri kapsamında aldığı tedbirlere ilişkin bilgiler verdi. Sürecin başında sınırların çoğunun kapatıldığını bildiren Bakan Pekcan, ticaretin insan teması olmadan devam ettirildiğini kaydetti. Temassız ticarette tüm önlemlerin alındığını ifade eden Pekcan, "En büyük ticaret ortaklarımızdan olan Irak'la ticaretimizi 1 Mart 2020'den itibaren; gümrük kapıları arasındaki tampon bölgede şoför değişimi, dorse değişimi ve konteyner değişimi, gibi 3 farklı yöntemle "temassız" olarak gerçekleştirmeye başladık" diye konuştu.

Covid-19 salgınının küresel ekonomi ve ticarete büyük zarar verdiğini belirten Bakan Pekcan, "IMF, Nisan ayında açıkladığı raporda, 2020 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3 olarak açıklamıştır.Dünya Ticaret Örgütü de küresel ekonominin 2020 yılında, iyimser senaryoda yüzde 2,5; kötümser senaryoda ise - yüzde 8,8 küçüleceğini öngörmektedir. Yine Dünya Ticaret Örgütü'ne göre 2020'de küresel ticaret hacmi iyimser senaryoda yüzde 12,9; kötümser senaryoda yüzde 31,9 düşecektir. İyimser tahminlerde bile dünya ekonomisinin ciddi oranda daralması beklenirken, Türk Konseyi üyeleri olarak bu dönemi en az hasarla atlatmak için elimizden geleni yapmalı ve bu süreçteki işbirliğimizi daha da artırmalıyız" dedi.

"Türk Konseyi Ticareti Kolaylaştırma Strateji Belgesi ne bugüne kadar tatmin edici bir yanıt alınmadığını dile getiren Bakan Pekcan, "Strateji Belgesinde, bugünkü görüşmemizde de değindiğimiz ve ticareti kolaylaştıracak olan gümrük prosedürlerinin azaltılması, mevzuatta ve ücretlerde şeffaflığın sağlanması, taşımacılığın serbestleştirilmesi ve gümrük idareleri arasında işbirliği olmak üzere 5 ana hedef belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşılması için atılması gereken 28 adım tespit edilmiştir. Ayrıca Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesinin kurulması suretiyle kurumsal bir alt yapı da üye ülkelere teklif edilmiştir. Bu Strateji Belge'nin Türk Konseyi Sekretaryası için Eylem Planı hazırlamada yol gösterici nitelikte olduğunu düşünüyorum. Ticaretin önündeki engelleri tespit eden ve bu engellerin kaldırılmasına ilişkin somut önerileri içeren bu Eylem Planının üye ülkeler tarafından değerlendirilerek kabul edilmesi Covid-19 salgını sonrası dönemde Türk Konseyinin gücüne güç katacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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