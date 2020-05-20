Ticaret Bakanı Pekcan'dan Resmi Gazetedeki Turqualıty kararına ilişkin açıklama
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Ticaret Bakanı Pekcan'dan Resmi Gazetedeki Turqualıty kararına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Resmi Gazete'de bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle desteklenecek.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Resmi Gazetedeki Turqualıty kararına ilişkin açıklama
20.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:15

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Resmi Gazete'de bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle desteklenecek.Kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan Turqualiyu Destek Programındaki markaların "hedef pazar" esasına dayalı bir sistem ile desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle desteklenecek. Kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak. Hayata geçirilen bu yeni destek sistemi; markalarımızın daha fazla sayıda pazarda varlık göstererek bu pazarlarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak. Bu sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, hizmet sektörlerinin cari işlemler dengesine olan katkısı olumlu yönde devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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