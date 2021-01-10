Ticaret Bakanı Pekcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması
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Ticaret Bakanı Pekcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

10.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:39
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Pekcan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde' sıfatını kullanmak, ne siyasi etiğe ne de muhalefete yakışır. Böyle bir sözü söylemek, aziz milletimizin iradesini hiçe saymaktır. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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