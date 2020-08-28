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Ticaret Bakanı Pekcan'dan İTO'ya ziyaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Taşhan Ek Hizmet Binası'nın ve İTO'nun Eminönü'ndeki Kitap İstanbul isimli kitap evinin açılışını yaptı.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan İTO'ya ziyaret
28.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:24

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Taşhan Ek Hizmet Binası'nın ve İTO'nun Eminönü'ndeki Kitap İstanbul isimli kitap evinin açılışını yaptı.

Pekcan, açılışta hizmete giren iki yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Daha sonra İTO'yu ziyaret eden Pekcan, İstanbullu 430 bin firmayı temsil eden 261 meclis üyesi ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Pekcan, İstanbul iş dünyasının Kovid-19 salgını ve güncel ticari faaliyetlere ilişkin sorularına yanıt verdi.

Toplantıda İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Bakan Pekcan'a, "Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında iş dünyasının Ticaret Bakanlığı'ndan talep ve beklentileri" başlıklı raporu sundu.

Avdagiç, salgın döneminde İTO'dan Bakanlığa ulaşan her sorunla anında ilgilenildiğini ve çözüme kavuşturulması için gayret gösterildiğini belirterek, Bakan Pekcan ve Bakanlık yöneticilerine teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: AA

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