Ticaret Bakanı Pekcan'dan evdeki vatandaşlara 'Sanal Ticaret Akademisi' daveti Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz bu dönemde, zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, tüm vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisi'ne davet ediyorum.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz bu dönemde, zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, tüm vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisi'ne davet ediyorum." dedi. Kaynak: Dunya.com