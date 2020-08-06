Ticaret Bakanı Pekcan'dan dijital oyun ve bilişim sektörüne davet Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden, bakanlık desteklerinden yararlanan dijital oyun firmalarının her geçen gün yeni başarılara imza attığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden, bakanlık desteklerinden yararlanan dijital oyun firmalarının her geçen gün yeni başarılara imza attığını bildirdi. Bakan Pekcan, dijital oyun ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaları İhtisas Serbest Bölgesinde yer almaya davet etti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Peak Games ve Rollic Games gibi bakanlık desteklerinden yararlanan dijital oyun firmalarının her geçen gün yeni başarılara imza attığını bildirdi.

İhtisas Serbest Bölgelerini küresel düzeyde üst lige taşımaya kararlı olduklarını ifade eden Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Dünyanın son dönemde parlayan yıldızı bilişim sektörümüz başta olmak üzere hizmet sektörlerimizi, İhtisas Serbest Bölgelerimizle küresel düzeyde üst lige taşımaya kararlıyız. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini dijital oyun sektörü ekosisteminin gelişmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz ve dünyayla rekabet edebilecek birçok yerli oyun yazılım ve bilişim şirketinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Başta dijital oyun sektörü olmak üzere bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımızı İhtisas Serbest Bölgesinde yer almaya davet ediyoruz."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA