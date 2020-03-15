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Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan'dan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olmak için çalışırken, bir yandan da tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması için etkin, hızlı ve insan odaklı...

15.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:00
Ticaret Bakanı Pekcan'dan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olmak için çalışırken, bir yandan da tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması için etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmaya gayret sarf ettiklerini belirterek, "Ülkemizin her ferdinin bilinçli tüketim anlayışına sahip olmasını, haklarını aramada bilinçli, cesur ve girişken olmalarını diliyor, tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde ürün ve hizmet çeşitliliği artışına paralel tüketimin de arttığına dikkati çekerek, pazarlama teknikleri ve tüketici davranışlarının hızla değiştiği bu çağda, sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı sağlamak için bilinçli tüketim ve tüketicinin korunmasının her geçen gün daha da önem kazandığını vurguladı.

Bilinçli tüketimin önemine işaret eden Pekcan, israf etmeden, çevreye zarar vermeden, ihtiyaç kadar tüketmek gerektiğini belirtti. Pekcan, bilinçli tüketimin aynı zamanda haklarının farkında olmak, haklarını aramada cesur davranmak ve hak ihlali durumunda mücadele etmek olduğunun altını çizerek, piyasayı etkileme gücünün farkında olan bilinçli tüketicilerin aynı zamanda piyasaya kaliteli mal ve hizmet sunumuna dolaylı katkı sağladıklarından ticari hayatın ve ekonominin sağlıklı gelişmesine de vesile olduğunu bildirdi.

Pekcan, Bakanlık olarak tüketicinin korunması mevzuatını, ekonominin dinamik yapısına uygun biçimde yenilemeye devam ettiklerinin altını çizerek, "Tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı durumlarda da bunlara çözüm sağlayacak faaliyetleri etkin bir şekilde yürütüyoruz. Bununla birlikte tüketicilerimizin bilinç düzeyini artırmak ve bilinçli tüketim anlayışını toplumumuzda yaygınlaştırmak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı korumak için çalışıyoruz"

Bakan Pekcan, tüketicilere yönelik uygulamaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olmak için çalışırken bir yandan da tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması için etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmaya gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda Yenilenen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) sayesinde, tüketicilerimize e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine kolaylıkla başvuru yapma imkanı sağlıyoruz. Ayrıca, TÜBİS-UYAP entegrasyonu ile tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleriyle belgeleri online olarak paylaşıyoruz. Diğer taraftan Reklam Kurulumuz vasıtasıyla aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla mücadele ediyor, haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulama ve ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ile vatandaşlarımız kolay bir şekilde şikayetlerini bizlere ulaştırabiliyor."

"Güvensiz ürüne sıfır tolerans" prensibiyle hareket ediyoruz

Öte yandan yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile tüketicileri güvensiz ürüne karşı koruyacak ve güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetlerini ivedilikle giderilecek çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerinin altını çizerek, güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getirdiklerini vurguladı.

Pekcan, bunun yanı sıra Bakanlık olarak kurdukları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz ürünlere ilişkin bilgileri hali hazırda kamuoyu ile paylaştıklarına işaret ederek, ithalat aşamasında da ürünleri risk analiz esasına göre çok sıkı denetime tabi tuttuklarını belirtti.

Bir başka ifadeyle tüketicilerin satın aldıkları ürünlerle ilgili sağlığını korumak için "güvensiz ürüne sıfır tolerans" prensibiyle hareket ettiklerini vurgulayan Pekcan, "Bu vesileyle ülkemizin her ferdinin bilinçli tüketim anlayışına sahip olmasını, haklarını aramada bilinçli, cesur ve girişken olmalarını diliyor, tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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