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Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı...

Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık" -"Dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı.

12.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:24
Ticaret Bakanı Pekcan

Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık"

-"Dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden böyle bir şeye gereksinim hissetti anlayamadık"

-"Gıda perakendeciler birliğinin açıklamasında: "Herhangi bir ürünün stokunda eksikliğimiz yok diye belirttiler"

-"Gıda konusunda herhangi bir eksik yok"

Ticaret Bakanı Pekcan': Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı...

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