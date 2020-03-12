Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı... Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık" -"Dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı.

Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık" -"Dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden böyle bir şeye gereksinim hissetti anlayamadık" -"Gıda perakendeciler birliğinin açıklamasında: "Herhangi bir ürünün stokunda eksikliğimiz yok diye belirttiler" -"Gıda konusunda herhangi bir eksik yok" Kaynak: İHA Haberin Videosu: Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı...