Ticaret Bakanı Pekcan Brüksel'e gidiyor

19.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:12

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, resmi ziyareti kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile bir araya gelecek.

Pekcan'ın Hogan ile yapacağı görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelerin bir an önce başlaması başta olmak üzere, ikili ve bölgesel ticari ilişkiler bağlamında Türkiye için hassasiyet arz eden konuların ele alınması amaçlanıyor.



Bakan Pekcan yarın Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: AA