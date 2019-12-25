Ticaret Bakanı Pekcan Azerbaycan'a gidiyor

25.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:56

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pekcan, yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Pekcan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ile de ikili görüşmeler yapacak.

Bakan Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov'un da katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında yer alacak.

Toplantıda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile Türk-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat'ın yanı sıra Azerbaycan'da yatırımları ve ticari ilişkileri bulunan iş insanlarından oluşan bir heyet de bulunacak. İş dünyasının iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik öneri, talep ve beklentileri de ele alınacak.

Bakan Pekcan, temaslarının ardından yarın yurda dönecek.

Kaynak: AA