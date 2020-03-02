Ticaret Bakanı Pekcan Ağrı'da
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Ticaret Bakanı Pekcan Ağrı'da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Ağrı'ya gelişi Bakan Pekcan'ın karşılanması Helikopter ile Doğubayazıt'a gitmesi Helikopterin havalanması AĞRI - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'ya geldi.

02.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:30
Ticaret Bakanı Pekcan Ağrı'da

Ticaret Bakanı 'ın 'ya gelişi

Bakan Pekcan'ın karşılanması

Helikopter ile Doğubayazıt'a gitmesi

Helikopterin havalanması AĞRI - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'ya geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberindekilerle birlikte helikopterle Doğubayazıt ilçesine gitti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Ticaret Bakanı Pekcan Ağrı'da
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