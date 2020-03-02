Ticaret Bakanı Pekcan Ağrı'da
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Ağrı'ya gelişi Bakan Pekcan'ın karşılanması Helikopter ile Doğubayazıt'a gitmesi Helikopterin havalanması AĞRI - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'ya geldi.
02.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:30
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Ağrı'ya gelişi
Bakan Pekcan'ın karşılanması
Helikopter ile Doğubayazıt'a gitmesi
Helikopterin havalanması AĞRI - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'ya geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberindekilerle birlikte helikopterle Doğubayazıt ilçesine gitti.
Kaynak: AA