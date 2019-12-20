Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü
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Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü.

20.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:45
Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü

Ticaret Bakanı , temasları kapsamında (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil ile AB Komisyonu binasında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------Görüşmeden görüntü


Kaynak: DHA
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