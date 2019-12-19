Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü
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Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştü.

19.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:44
Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü

Ticaret Bakanı , (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil ile görüştü.

Bakan Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Hogan ve üst düzey AB yetkilileri ile AB Komisyonu binasında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: AA
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