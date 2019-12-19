Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştü.
19.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:44
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştü.
Bakan Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Hogan ve üst düzey AB yetkilileri ile AB Komisyonu binasında bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak: AA