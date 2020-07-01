Ticaret Bakanı Pekcan, AA Editör Masası'na konuk olacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
01.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:50
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Pekcan, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
Bakan Pekcan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA