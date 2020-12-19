Ticaret Bakanı Pekcan, 60 ticaret uzman yardımcısı alınacağını açıkladı
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Ticaret Bakanı Pekcan, 60 ticaret uzman yardımcısı alınacağını açıkladı

19.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:34
Ticaret Bakanı Pekcan, 60 ticaret uzman yardımcısı alınacağını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 60 ticaret uzman yardımcısı alınacağını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 60 ticaret uzman yardımcısı alınacağını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızca 60 ticaret uzman yardımcısı istihdam edilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "https://personel.ticaret.gov.tr/" internet adresinde başvuru için adaylarda aranan şartlara ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, istenilen puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru süresi, 28 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretinin, başvuru süresinin bitimine kadar yatırılması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:36:42. #1.15#
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