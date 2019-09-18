18.09.2019 14:35

Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir"

-"Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdiği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak bizlerde daha fazla katkı ve daha fazla zaman ayırmak gerekiyor"

-"125 üründen 68 ürüne yasak kapsamına alındı. 3 tanesine de tarife kotası koruma önlemleri uygulandı"

-"2018 ticaret hacmimiz yüzde 13, 2019'da da yüzde 30 daraldı. Bunda ambargonun etkisi çok büyük"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İran İş Formu'nda konuştu.

Kaynak: İHA