Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır"
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Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır"

05.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:45

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı. (3)

Bakan Pekcan: "2020 yılı ithalatımız yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç olarak baktığımızda 2020 yılı ithalat değeri 194,2 milyar dolardır. Bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2,4'lük bir düşüşe karşılık gelmektedir."

Bakan Pekcan: "2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir."

Bakan Pekcan: "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3'ü ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur."

Ticaret Bakanı Pekcan: '2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır'
Ticaret Bakanı Pekcan: '2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır'
Ticaret Bakanı Pekcan: '2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır'
Ticaret Bakanı Pekcan: '2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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