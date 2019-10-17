Ticaret Bakanı Pekcan: "100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak"

17.10.2019 22:12

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin, "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek." dedi.

Pekcan, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada küresel ekonomide bir yavaşlama olduğunu belirtti.

Dünya ticaretinde durgunlaşma olmasına rağmen Türkiye'nin ihracatının 9 ayda yüzde 2,6 arttığını vurgulayan Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 70'lerden yüzde 86'lara çıktığını söyledi.

Dış ticaret açığının 31,1 milyar dolar daha düştüğünü aktaran Pekcan, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının 9 ayda 31 milyar dolar azaldığını kaydetti.

Pekcan, turizmde de başarılı bir yıl geçtiğine dikkati çekerek, "Türkiye ilk defa uzun süre sonra cari fazla verdi. İnşallah devam edecek. Faizlerde bir düşme söz konusu, bu yeterli değil, beklentilerimiz fazla. Sizlerin de beklentisi fazla. Yıl başında yeni bir çalışma üzerinde çalışıyoruz. Taleplerinizin de farkındayız ve bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Bize inanın, devletimize güvenin"

Türk ekonomisinin çok dinamik olduğunu belirten Pekcan, "Bütün dünyanın gözü bizim üzerimizdeyken, Barış Pınarı Harekatı'nı yaparken, kendimize, ekonomimize ve kendi dinamiklerimize güveneceğiz. Bu dinamik ile Avrupa'nın da, dünyanın da lokomotifi oluruz. Sadece siyasi açıdan değil, kendi ekonomik zenginliklerimizle lider olabiliriz. Buna inanın, güvenin, kendinize inanın, bize inanın, devletimize güvenin." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Halk Bankası tarafından kullandırılan esnaf kredilerine de değinerek şunları kaydetti.

"Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. En kritik noktaya geldik. Sizin haklı taleplerinizi biliyoruz, Cumhurbaşkanımız, Maliye ve Ticaret Bakanlığımız olarak yanınızdayız. 'Ne yapabiliriz' diye limitleri zorluyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek. Bizim de sizlerden beklentimiz istihdam yaratmanız. En az yanınıza bir eleman alacaksınız."

Kaynak: AA