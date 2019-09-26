Ticaret Bakanı Pekcan, "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katıldı - NEW

Ticaret Bakanı Pekcan, "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katıldı - NEW

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması NEW Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

26.09.2019 03:42
Ticaret Bakanı Pekcan,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması NEW Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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