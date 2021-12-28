Ticaret Bakanı Muş: "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Ticaret Bakanı Muş: "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak.
MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş: "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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