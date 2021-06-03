Ticaret Bakanı Muş, Türkiye ve KKTC Ortak Komite 11. Dönem Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye ve KKTC Ortak Komite 11. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye ve KKTC Ortak Komite 11. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC Ortak Komite 11. Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokolü imzaladık. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı