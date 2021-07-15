Ticaret Bakanı Muş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 15 Temmuz 2016'da ülkesi için canını siper eden kahramanların, tarihe adlarını destanla yazdıklarını ve darbeci hainlere geçit vermediklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 15 Temmuz 2016'da ülkesi için canını siper eden kahramanların, tarihe adlarını destanla yazdıklarını ve darbeci hainlere geçit vermediklerini bildirdi.

Muş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Önce vatan diyerek ülkesi için canını siper eden kahramanlar, tarihe adlarını destanla yazdılar. Darbeci hainlere geçit vermediler. Bayrağımızı yere düşürmediler. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur