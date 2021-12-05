Ticaret Bakanı Muş: "(Savunma Sanayii) Ülkemiz sektörde dünyada söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor"
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un salona gelişi Toplantıya katılanlardan görüntüler Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye çıkışı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" etkinliğinde konuştu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un salona gelişi
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye çıkışı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" etkinliğinde konuştu. (1)