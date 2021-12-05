Ticaret Bakanı Muş: "(Savunma Sanayii) Ülkemiz sektörde dünyada söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ticaret Bakanı Muş: "(Savunma Sanayii) Ülkemiz sektörde dünyada söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un salona gelişi Toplantıya katılanlardan görüntüler Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye çıkışı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" etkinliğinde konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un salona gelişi

Toplantıya katılanlardan görüntüler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye çıkışı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANTALYA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21" etkinliğinde konuştu. (1)

Ticaret Bakanı Muş: (Savunma Sanayii) Ülkemiz sektörde dünyada söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor

Ticaret Bakanı Muş: (Savunma Sanayii) Ülkemiz sektörde dünyada söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor

Ticaret Bakanı Muş: (Savunma Sanayii) Ülkemiz sektörde dünyada söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title