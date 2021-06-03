Ticaret Bakanı Muş, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile görüştü
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Ticaret Bakanı Muş, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile görüştü

Ticaret Bakanı Muş, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüştü.

Bakan Muş, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı'yı ziyaret ettik. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimize dair çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.


Ticaret Bakanı Muş, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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