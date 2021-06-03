Ticaret Bakanı Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi
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Ticaret Bakanı Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi

Ticaret Bakanı Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Bakan Muş, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı makamında ziyaret ettik. Türkiye olarak, Kıbrıs Türk'ünün her daim yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladık" dedi.


Ticaret Bakanı Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi
Ticaret Bakanı Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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