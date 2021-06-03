Ticaret Bakanı Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Bakan Muş, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı makamında ziyaret ettik. Türkiye olarak, Kıbrıs Türk'ünün her daim yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı