Ticaret Bakanı Muş, Irak'ta resmi temaslarda bulunuyor
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Ticaret Bakanı Muş, Irak'ta resmi temaslarda bulunuyor

Ticaret Bakanı Muş, Irak'ta resmi temaslarda bulunuyor
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Bakan Muş, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve mevkidaşı Ala Ahmed el-Cuburi ile görüştü.

Irak Ticaret Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Bakan Muş, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile de bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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