Ticaret Bakanı Muş: Irak ile 20,7 milyar dolar ikili ticaret hacmine ulaştık

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Irakla ticaretle ilgili, "Cumhurbaşkanlarımız tarafından kısa vadede 20 milyar Dolar tutarında ikili ticaret hacmine ulaşılması hedefi ortaya konulmuştu. 2020 yılı itibariyle; salgına rağmen bu hedefi aşmış bulunduğumuzu ve 20,7 milyar dolar ikili ticaret hacmine ulaştığımızı ifade etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'na katıldı. Şişli'de bulunan bir otelde düzenlenen foruma Bakan Muş'un yanı sıra Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Talib Abdullah Baish, Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaıd, Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Irak ve Türk İş dünyasının temsilciler katıldı.