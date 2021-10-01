Ticaret Bakanı Muş: "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanı Muş: "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu.
MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş : "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar Dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri