MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş : "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar Dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık."