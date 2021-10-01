Ticaret Bakanı Muş: 'İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. - Haberler
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Ticaret Bakanı Muş: "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanı Muş:

Ticaret Bakanı Muş: "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu.

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş : "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar Dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık."

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Bakan Muş: 'Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.

Son dakika haberi! Bakan Muş: "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.
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Haber: Ticaret Bakanı Muş: 'İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. - Haberler
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