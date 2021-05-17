Ticaret Bakanı Muş: "Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"
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Ticaret Bakanı Muş: "Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Muş: 'Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin hayırlı olmasını dileyerek, her zaman esnafın yanında olacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin hayırlı olmasını dileyerek, her zaman esnafın yanında olacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından söz konusu destek paketinin ayrıntılarının yer aldığı bir görsel paylaştı. Bakan Muş paylaşımında, "1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin hibe desteği alacak. Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İlk gruptaki işletmelere 5 bin, ikinci gruptaki işletmelere 3 bin liralık hibe ödemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Bu hibe programıyla salgın tedbirleri nedeniyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz" diyerek esnaf destek paketinin detaylarını açıklamıştı. Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketinde birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor. 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Ayrıca ikinci gruba daha önce yapılan destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve pazarcılar da dahil edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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