Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2)

Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2)
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

'TÜRKİYE'Yİ ARZU ETTİĞİMİZ NOKTAYA ÇIKARACAĞIZ'Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti.

'TÜRKİYE'Yİ ARZU ETTİĞİMİZ NOKTAYA ÇIKARACAĞIZ'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik girişindeki şeref defterini imzalayan Bakan Muş, daha sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan ve yetkililerle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Vali Doğan, Bakan Muş'a el yapımı rahle hediye etti.

AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Muş, partililerle buluştu. Burada konuşma yapan Muş, Hatay'ın kültür, sanayi, ticaret ve turizm alanında önemli il olduğunu kaydetti. Hatay'ın ciddi yatırımlarla sanayide öncü kent olduğuna dikkat çeken Muş, "İhracatta ve ekonomide ciddi bir toparlanma söz konusu. Biz Ticaret Bakanlığı'nı iyi idare edeceğiz, görevimizi iyi yapacağız. İl Başkanlığı'mız buradaki siyasi vazifesini yapacak. Milletvekillerimiz zaten büyük bir içtenlik ve beraberlik içindeler. Bu başarıyı getirecek. Her anlamda başarıyı getirecek. Dolayısıyla bu ülkeye daha uzun yıllar partimiz, milletvekillerimiz, partimizin çeşitli kademelerindeki üyelerimiz hizmet edecektir ve Türkiye'yi arzu ettiğimiz noktaya çıkaracağız. Tepe noktaya kadar geldik. Artık iki haneli ihracat rakamlarına ulaştık. İnşallah bundan sonrasında amacımız, bu haneleri farklı farklı yukarıya doğru revize etmek olacak. Dolayısıyla bunları daha yukarı çıkaracak çalışmalar, yatırımlar da oluyor. Geleceğimiz bugünümüzden daha iyi olacaktır. Buna emin olabilirsiniz" dedi.'YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Hatay'da devam eden yatırımlar olduğunu da söyleyen Bakan Muş, "Bugün limanımızı gezdik İskenderun'da, burada yapımı devam eden büyük yatırımlarımız söz konusu ve bir taraftan da devasa ucu bucağı görülmeyen bereketli Amik Ovası'nın toprakları ve hemen onun üzerindeki tarihi ve kültürel geçmişlerden bu günümüze ulaşan tarihi eserler, tarihi alanlar. Dolayısıyla bu dördünün bir araya geldiği bir il, bir vilayet daha da ileriye gidecektir. Burada bazı mesleklerle alakalı biz de katkı sunacağız. Beklenen bazı yatırımlar var, milletvekillerimiz çalışıyor, İl Başkanlığı'mız bu noktada belediyelerle beraber çalışıyor. Biz de üzerimize düşen tarafıyla alakalı çaba içerisinde olacağız. Birkaç yatırımımız söz konusu bölgede. Bu yatırımların hayata geçmesiyle beraber Hatay'ın bir sıçrayış yapacağının da bunlar göstergesi. Yatırım anlamında ekonomik faaliyet anlamında bir sıçrama noktasında epey bir kısmı halledilmiş, belli bazı prosedürler kısmında kalmış. İnşallah onların tamamlanmasıyla beraber yatırımlar vücut bulacaktır. Yatırımlar faaliyete geçmiş olacaktır ve bunlar da Hatay ilimize daha farklı bir katkıyı sağlayacaktır" diye konuştu. 


Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2)
Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2)
Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2)
Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2)
Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Ebru Şallı Haluk Levent Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mert Günok Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 17:01:07. #1.14#

title