Ticaret Bakanı Muş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Turnava ile görüştü
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Ticaret Bakanı Muş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Turnava ile görüştü

Ticaret Bakanı Muş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Turnava ile görüştü
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile bir araya geldi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Turnava ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Muş, "İki ülke arasında 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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