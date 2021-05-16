Ticaret Bakanı Muş: "Gümrük ekiplerince en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalamasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Muş, Twitter hesabından, İskenderun Limakport Limanında bugün yakalanan "Captagon" cinsi uyuşturucu maddeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere söz konusu limana gelen 17 konteyner yükü "bina taşı" beyan edilen eşyada, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirildiğini belirten Muş, şunları kaydetti:

"Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1072,6 kg (6.264.259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon liradır. Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran