Ticaret Bakanı Muş: "Ülkemiz G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en hızlı ve pozitif büyüyen 2. ülke olmuştur"
AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması İSTANBUL - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması İSTANBUL - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.