Ticaret Bakanı Muş: 'Ülkemiz G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en hızlı ve pozitif büyüyen 2. ülke olmuştur' - Haberler
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Ticaret Bakanı Muş: "Ülkemiz G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en hızlı ve pozitif büyüyen 2. ülke olmuştur"

AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması İSTANBUL - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması İSTANBUL - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Ticaret Bakanı Muş: Ülkemiz G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en hızlı ve pozitif büyüyen 2. ülke olmuştur

Ticaret Bakanı Muş: Ülkemiz G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en hızlı ve pozitif büyüyen 2. ülke olmuştur

Ticaret Bakanı Muş: Ülkemiz G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en hızlı ve pozitif büyüyen 2. ülke olmuştur

Ticaret Bakanı Muş: Ülkemiz G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en hızlı ve pozitif büyüyen 2. ülke olmuştur

Ticaret Bakanı Muş:
AA / Lokman Akkaya - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız.'

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız."
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Haber: Ticaret Bakanı Muş: 'Ülkemiz G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en hızlı ve pozitif büyüyen 2. ülke olmuştur' - Haberler
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