Ticaret Bakanı Muş: "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle... - Haberler
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Ticaret Bakanı Muş: "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ticaret Bakanı Muş:

Ticaret Bakanı Muş: "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz.

MUŞ (İHA) - Ticaret Bakanı Muş: "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Ticaret, Muş, Ekonomi, Haberler

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