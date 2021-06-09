Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik hibe desteği ödemelerine yarından itibaren başlayacaklarını bildirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik hibe desteği ödemelerine yarından itibaren başlayacaklarını bildirdi Açıklaması

Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik hibe desteği ödemelerine yarından itibaren başlayacaklarını bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını ifade etti.

Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Yiğit Şardan Nihat Özdemir Roland Garros Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik hibe desteği ödemelerine yarından itibaren başlayacaklarını bildirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:17:00. #1.15#

title