Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1...
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Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1...

Ticaret Bakanı Muş: 'Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1...
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz'a kadar uzattık."

Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz'a kadar uzattık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1... - Haberler Ekonomi
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