Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1...
Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz'a kadar uzattık."
Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz'a kadar uzattık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık