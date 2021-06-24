Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1...

Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz'a kadar uzattık."