Ticaret Bakanı Muş: "Ekonomi güven endeksimiz Ocak ayında yüzde 2,7 artarak 100,8 puan seviyesine ulaşmıştır" - Haberler
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Ticaret Bakanı Muş: "Ekonomi güven endeksimiz Ocak ayında yüzde 2,7 artarak 100,8 puan seviyesine ulaşmıştır"

AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

"Geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen teşvik belgesi sayısı ve tutarında rekor kırılmıştır. Bu vesileyle 53 milyar liralık yatırımın önü açılarak binlerce kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır"

"Bizim ekonomideki rotamız bellidir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. İhracatta elde ettiğimiz başarılar da rotamızda emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesi olmuştur"

"Ekonomi güven endeksimiz Ocak ayında yüzde 2,7 artarak 100,8 puan seviyesine ulaşmıştır"

Ticaret Bakanı Muş: Ekonomi güven endeksimiz Ocak ayında yüzde 2,7 artarak 100,8 puan seviyesine ulaşmıştır

Ticaret Bakanı Muş: Ekonomi güven endeksimiz Ocak ayında yüzde 2,7 artarak 100,8 puan seviyesine ulaşmıştır

Ticaret Bakanı Muş: Ekonomi güven endeksimiz Ocak ayında yüzde 2,7 artarak 100,8 puan seviyesine ulaşmıştır

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Mehmet Muş, İstihdam, Ekonomi, Ocak, Güncel, Haber

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