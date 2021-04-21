YENİ BAKANLAR TBMM'DE YEMİN ETTİ
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YENİ BAKANLAR TBMM'DE YEMİN ETTİ

YENİ BAKANLAR TBMM'DE YEMİN ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de yemin etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de yemin etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığının bakanlıklara dair atamaları içeren tezkeresi okunarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş'un atandığı belirtildi. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi. Böylece AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 288'e düştü. Tezkerenin okunmasının Bakanlar Derya Yanık, Vedat Bilgin ve Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Genel Kurul çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine açıklama yaptı. Yanık, "İnşallah güzel bir dönem başlangıcı olsun. Kaldığımız yerden hizmetlerimiz devam etsin. Daha sonra sizlerle bakanlığımızın çalışmalarına ilişkin uzun uzun konuşacağım" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise "Yapmak istediklerimiz çok. Zaman her zaman çok fazla değil. Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesi için elimizden geleni yapacağız. Bütün odak noktamız 84 milyonun refahını daha da yükseltmek. Bütün gayemiz bu yönde olacaktır" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

YENİ BAKANLAR TBMM'DE YEMİN ETTİ
YENİ BAKANLAR TBMM'DE YEMİN ETTİ
YENİ BAKANLAR TBMM'DE YEMİN ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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