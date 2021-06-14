Ticaret Bakanı Muş, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile görüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile görüştü.

Bakan Muş, Brüksel temasları kapsamında, Gentiloni ve üst düzey AB yetkilileri ile AB Komisyonu binasında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker