Bakan Muş, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla KKTC'ye gidecek
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Bakan Muş, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla KKTC'ye gidecek

Bakan Muş, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla KKTC'ye gidecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da KKTC'yi ziyaret edecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da KKTC'yi ziyaret edecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un söz konusu ziyaret kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve KKTC Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edilmesi planlanıyor. Muş ayrıca, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile de ikili görüşmelerde bulunacak. Bakan Muş'un, KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile gerçekleştireceği görüşmede, iki ülke arasında gümrükler alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Muş'un KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile gerçekleştireceği görüşmede, Türkiye ile yılın ilk dört ayında 351 milyon dolar ticaret hacmi olan KKTC ile Türkiye arasındaki ticaret akışının hızlandırılması ve ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar ele alınacak. Muş ve Arıklı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü" imzalanacak.

Ayrıca, KKTC'de yerleşik firmalar ile gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları değerlendirilecek.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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