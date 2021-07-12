Bakan Muş, 14 Temmuz'da Almanya'ya gidecek

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 14 Temmuz'da Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 14 Temmuz'da Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ziyaret kapsamında Bakan Muş, Almanya'nın Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de bir araya gelecek. Heyetler arasında gerçekleştirilecek toplantıda; Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) mekanizması, iki ülke arasındaki yatırımlar, turizm ve enerji konuları, inşaat ve müteahhitlik ilişkileri ile üçüncü ülkelerde yapılabilecek olası ortak projeler ele alınacak. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye uygulamakta olduğu çelik önlemleri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularının da görüşüleceği toplantıda, Avrupa Birliği ile ilişkiler de değerlendirilecek. Bakan Muş, Almanya ziyareti kapsamında ayrıca Türkiye ve Almanya'nın özel sektör temsilcileriyle buluşarak ticari ve ekonomik ilişkilerin daha ileriye götürülmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

50 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİAçıklamada, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından olan Almanya ile 2020 yılında 37,7 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ticaret hacminin önümüzdeki dönemde dengeli bir biçimde artırılarak 50 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda 2021 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi öngörülen JETCO II. Dönem toplantısının, ticaret hacmi hedefine ulaşmada önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. Almanya, aynı zamanda Türkiye'de en fazla doğrudan yatırımı olan ülkeler arasında yer alıyor. 2002'den bu yana Almanya'dan Türkiye'ye 10,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım girişi yapıldı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı