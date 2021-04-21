Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Tek amacımız 84 milyonun refahını yükseltmek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş, TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş, TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Muş: "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu