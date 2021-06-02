Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış...
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Muş: 'Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış... - Haberler Ekonomi
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