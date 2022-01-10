Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl... - Haberler Ekonomi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl teşkilatımızın bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl teşkilatımızın bünyesinde hizmet vermeye başladı." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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