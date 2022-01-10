Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl teşkilatımızın bünyesinde hizmet vermeye başladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl teşkilatımızın bünyesinde hizmet vermeye başladı." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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