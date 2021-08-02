Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Dış ticaret hacmimiz 268,2 milyar dolara yükselmiştir"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Temmuz ayı ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleştirilmiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Temmuz ayı ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Bu tutar tüm Temmuz ayı ihracat rekorudur."

"Son 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir cumhuriyet rekoruna imza atmıştır ve ilk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz."

"İthalatımız ise Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış ile 20,7 milyar dolar olmuştur."

"Ocak-Temmuz döneminde ithalatımız 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 146,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

"Dış ticaret hacmimiz 268,2 milyar dolara yükselmiştir."

"İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 82,7'ye yükselmiştir."

"Dış ticaret açığımız Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 dolara gerilemiştir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı